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В провинции Хайнань на юге Китая появится 1 млн зарядных станций для машин

Экономика

Но только к 2030 году

Санья, Китай, 7 мая 2019, 06:45 — REGNUM  Островная провинция Хайнань на юге Китая планирует построить 940 тыс. зарядных станций к 2030 году для удовлетворения растущего спроса на электромобили, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Согласно статистике, в провинции уже построено более 4,6 тыс. станции зарядки электромобилей. На конец 2018 года в провинции было более 23 тыс. таких автомобилей, что составляет 1,8% от общего числа зарегистрированных в провинции транспортных средств.

Хайнань ускорила продвижение развитие рынка автомобилей на новых источниках энергии в рамках кампании по запрету транспортных средств, работающих на нефтепродуктах к 2030 году, о чем был заявлено ранее.

Правительство также обязало представителей бизнеса перейти на использование «зеленых» автомобилей уже с 2019 года, а все правительственные транспортные средства за исключением транспорта специальных служб перейдут на альтернативные источники энергии уже к 2028 году.

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