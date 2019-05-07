Новая пошлина не повлияет на турпоток — комитет по туризму Таджикистана

Душанбе, , 01:19 — REGNUM В первом квартале 2019 года в Таджикистан въехало более 215 тысяч иностранных туристов. Такие данные озвучил глава комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода.

Он также отметил, что туристический сезон в Таджикистане еще только начался и постепенно число туристов будет расти.

Нуъмон Абдугаффорзода заверил, что вводимая в Таджикистане туристическая пошлина (1 доллар) никак не скажется на количестве туристов, которые хотят посетить страну. Глава комитета также добавил, что собранные за счет туристической пошлины средства направят на развитие, модернизацию туристической инфраструктуры страны.

Напомним, что в конце апреля 2019 года нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», которые коснулись непосредственно туристического сектора страны — введение туристической пошлины.

Если верхняя палата парламента и президент страны Эмомали Рахмон одобрят эти поправки, то со всех иностранных туристов будет взиматься плата за пребывание Таджикистане в размере 1 доллара в сутки. Пошлину в 1 доллар будут выплачивать также таджикистанцы, выезжающие в целях туризма в другие страны через туристические компании.

А вот таджикистанцы, совершающие хадж, дополнительно будут выплачивать еще 50 долларов.

От выплаты госпошлины будут освобождены ветераны Великой Отечественной войны, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп, дети до 16 лет, а также дипломаты.

По данным комитета, в 2018 году в Таджикистан въехали 1 млн 155 тыс. иностранцев. Для сравнения это количество в 2,6 раз больше, чем за 2017 год.