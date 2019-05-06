«Взяли, лапки опустили и сидите чего-то ждёте» — ростовский губернатор

Ростов-на-Дону, , 18:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ходе состоявшегося заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения донской губернатор отчитал областного министра транспорта Андрея Иванова и начальника регионального управления ГИБДД Олега Богуна. Причиной довольно резких высказываний Василия Голубева в их адрес стала система платных парковок, которая в течение трёх лет так и не заработала.

Как отметил глава региона, откровенно плохая работа системы платных парковок должна дать повод задуматься и министру, и дорожной полиции, и городской администрации. Голубев указала на то, что водители бросают машины, где хотят, что и становится причиной заторов.

«Система в Ростове просто не функционирует. Коллеги, вы ждёте [федерального] закона и никаких иных мер не принимаете. Взяли, лапки опустили и сидите чего-то ждёте. Но нужно искать решения, ориентируясь на те условия, в которых мы сейчас живём. А этого пока не происходит. Соберитесь, подумайте, обсудите, что делать будем», — цитирует Голубева портал donnews.ru.

На поиск решения сложившейся проблемы губернатор дал 10 дней.

ИА REGNUM напоминает, что в марте текущего года вопрос отсутствия контроля над оплатой стоянки автомобиля на платной парковке был поднят на заседании комиссии гордумы по транспорту. Заместитель директора ростовского департамента автодорог и организации дорожного движения Виталий Иванов заявил, что в ближайшее время схема контроля за «зайцами» будет отработана. В тестовом режиме.

ИА REGNUM ранее сообщало, что платное парковочное пространство в Ростове-на-Дону было организовано в сентябре 2016 года. Инвестором проекта выступила компания ООО «Ростовское парковочное пространство». Стоимость парковки — 35 рублей за час стоянки в будни с 8:00 до 20:00. Но отследить неплательщиков до сих пор невозможно.

В настоящее время в центре Ростова-на-Дону создано свыше 6,5 тыс. мест для автовладельцев.

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