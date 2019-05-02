Сидите дома: в Туркмении подняли цену за полет в Турцию до 130 тысяч рублей

Ашхабад, , 21:20 — REGNUM Национальный авиаперевозчик «Туркменские авиалинии» увеличил в два раза стоимость билетов на международные рейсы, пишет «Хроника Туркменистана».

Ранее слетать в Турцию и обратно можно было за сумму порядка 3 тысячи манатов (около 55,5 тысячи рублей), сейчас цена на билет в эконом-класс составляет 7 тысяч манатов (более 129,4 тысячи рублей), а за перелет в бизнес-классе придется выложить уже 8 тысяч манатов (свыше 147,9 тысячи рублей).

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В последнее время в Туркмении стало гораздо сложнее купить авиабилеты на зарубежные рейсы, из-за чего туркменистанцы вынуждены по несколько дней ждать своей очереди в аэропортах и давать работникам авиакасс взятки, размер которых достигает 2 тысяч манатов (около 37 тысяч рублей).

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