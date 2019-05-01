В Якутске к 1 мая постамент Ленина нарядили в цвета «Единой России»

Якутск, , 06:48 — REGNUM В столице Якутии к 1 мая постамент под памятником Ленина обтянули баннером, окрашенным в цвета партии «Единая Россия». Нарядный советский лидер красуется на главной площади города, которая так и называется — площадь Ленина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторым горожанам такое предпраздничное украшение понравилось, но есть и те, кто иронизирует про «гибридный менталитет». Отметим также, что в Якутске памятник Ленину считается одним из главных монументов города.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в городах России в честь Дня международной солидарности трудящихся проходят первомайские демонстрации.