Рим, Италия, , 12:41 — REGNUM

Осенью 2019 года при рассмотрении проекта бюджета правительству Италии придется либо повысить НДС, либо снизить уровень расходов, заявил в интервью Il Fatto Quotidiano во вторник, 30 апреля, министр экономики и финансов Джованни Триа.

Невозможно бесконечно снижать налоги, одновременно с этим наращивать расходы и не увеличивать другие налоги, отметил Триа. Осенью 2018 года правительство Италии сделало именно это, теперь нужно расплачиваться, сказал министр.

Правительство Италии в соответствие с предвыборными обещаниями победивших партий снизило и унифицировало ставки НДФЛ. Повышение НДС входило в программу предыдущего правительства, пришедшее к власти в мае 2018 года правительство Джузеппе Конте отменило это решение.

Во вторник вице-премьер Италии по экономике, лидер одной из двух правящих партий — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо в очередной раз заявил, что повышать НДС правительство не будет.