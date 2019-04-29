Симферополь, Крым, , 12:30 — REGNUM

Крымский винодел Валерий Захарьин купил полный пакет акций шведского холдинга Inkerman International AB, в состав которого входит Инкерманский завод марочных вин, хозяйства «Качинский+» и «Агрофирма «Черноморец», обеспечивающие полный цикл производства вина. Об этом 29 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Инкерманского завода марочных вин.

Крымское вино Марина Каширская © ИА REGNUM

Валерий Захарьин владеет множеством компаний, занимающихся виноделием и виноградарством, является владельцем частной коллекции автохтонных сортов винограда Крыма.

«Общая площадь виноградников «Дома Захарьиных» — 88 га. Большая часть — 55 га — была заложена в 2002 году в степном Крыму, остальные 33 га, в 2008-м в Бахчисарайском районе Крыма. Винодельня выпускает вина под марками «Дом Захарьиных», «Баккал Су», «Хороший год». Но известность Захарьин получил со своей линейкой вин из автохтонных (локальных) сортов винограда — «сары пандас» и «кефесия», — сообщал ранее в авторском гиде «Российские вина 2019» винный эксперт Артур Саркисян.

Сумму сделки на проданном Инкерманском заводе не разглашают.

«Новое руководство холдинга планирует наращивать объёмы производства, до 50−70 млн бутылок в год. Сырьевую базу, дающую более 20 тысяч тонн винограда в год, также планируют увеличить», — отметили на предприятии.

Напомним, Инкерманский завод марочных вин, виноградники которого расположены на западном побережье Крыма, основан в 1961 году. На данный момент крупнейшее винное предприятие полуострова выпускает в среднем 11,5−12 млн бутылок вина в год.

По оценке руководителя проекта WineRetail Александра Ставцева, производственные активы и бренд группы «Инкерман» без учёта стоимости земли могут стоить около 100 миллионов долларов.

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