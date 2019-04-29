В Южной Корее увеличили квоты на вылов рыбы

Сеул, , 08:53 — REGNUM В Южной Корее увеличили квоты на вылов двенадцати видов рыб, в том числе на большеглазый тунец — до 47 299 тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство морских дел и рыболовства страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2018 годом, в этом году квоты на вылов рыбы в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах были увеличены на 225 тонн.

«Квоты на вылов рыб увеличились благодаря тому, что Южная Корея получила признание международного сообщества за принятие комплексных мер по сохранению рыбных ресурсов», — сообщили представители министерства.

Известно, что квоту на вылов рыбы получат 110 рыболовных судов.