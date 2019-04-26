Крымский чиновник, курирующий ФЦП, попался на взятке

Симферополь, , 16:38 — REGNUM В Крыму задержали одного из руководителей ГКУ «Инвестстрой» при получении взятки в 300 тысяч рублей. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Задержан с поличным при получении взятки один из руководителей государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестстрой», осуществляющего контроль за реализацией строительства объектов федеральной целевой программы на территории полуострова. Сотрудник указанного госпредприятия, являясь руководителем проектов ФЦП, вымогал денежные средства за подписание актов строительного контроля. Чиновник задержан 25 апреля при получении 300 тыс. рублей от одного из подрядчиков», — отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, возбудив в его отношении несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В частности, его обвинили в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

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Свою вину чиновник не признаёт и считает возбуждённые против него уголовные дела заказными. В ходе заседания о выборе меры пресечения Филонов попросил о домашнем аресте, сославшись на медицинские противопоказания, однако суд отказал ему.

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