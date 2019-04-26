Казахстан планирует увеличить экспорт мяса в Китай

Пекин, , 15:31 — REGNUM Ветеринарный сертификат на экспорт мяса из Казахстана в Китай согласовали министерство сельского хозяйства республики и главное таможенное управление КНР, передает 26 апреля телеканал «Хабар 24».

Стороны подписал документ в рамках второго форума «Один пояс, один путь». Сертификат предъявляет требования к экспортируемой из Казахстана баранине и говядине.

В реестр предприятий, имеющих право поставлять мясную продукцию в Китай, планируется включить четыре казахстанских предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министерство сельского хозяйства Казахстана и главное таможенное управление Китая подписали протокол по фитосанитарным требованиям к казахстанской муке. Предприятия Казахстана планируют нарастить экспорт этого продукта в КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует увеличить экспорт муки в Китай