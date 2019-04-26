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Премьер Италии в Пекине пообещал оградить страну от хищнических инициатив

Экономика

Джузеппе Конте отметил, что за телекоммуникациями власти следят особенно внимательно

Рим, 26 апреля 2019, 15:20 — REGNUM  Власти Италии очень внимательно следят за тем, чтобы экономику страны не затронули «хищнические инициативы», заявил во время своего визита в Пекин в пятницу, 26 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Adnkronos.

На встрече с представителями итальянского сообщества в КНР Конте подчеркнул, что особенно внимательно власти следят за такими отраслями, как телекоммуникации.

Джузеппе Конте в числе 37 других глава государств и правительств принимает участие в форуме «Один пояс — один путь». В марте 2019 года в ходе визита Си Цзиньпина в Италию была заключена предварительная договоренность о присоединении Италии к проекту.

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