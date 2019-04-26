Названа прибыль Hyundai Mobis за первый квартал 2019 года

Сеул, , 15:06 — REGNUM В первом квартале 2019 года южнокорейской компании по производству автозапчастей Hyundai Mobis зафиксировала высокую операционную прибыль благодаря хорошим продажам автозапчастей для внедорожников, электромобилей и мультимедийных компонентов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в первом квартале года продажи компании составили 8,73 трлн вон (~$7,52 млрд), операционная прибыль — 493,7 млрд вон (~$425,32 млн), чистая прибыль — 485,8 млрд вон (~$418,51 млн).

Известно, что продажи компании увеличились на 6,6%, операционная прибыль — на 9,8%, а чистая прибыль — на 4,3%.

Прибыль от производства модульных деталей увеличилась на 7,4%, до 6,92 трлн вон (~$5,96 млрд), продажи автозапчастей увеличились на 89%, до 574,6 млрд вон (~$495,01 млн).

Кроме того, в этом году Hyundai Mobis планирует увеличить объем заказов на ключевые компоненты для зарубежных автопроизводителей (США, Европа, Китай), до $2,1 млрд, что на 28% больше, чем компания экспортировала в 2018 году.