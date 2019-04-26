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Новый магистральный тепловоз Брянского машзавода выходит в серию

Экономика

Сегодня на российских железных дорогах эксплуатируется почти 400 таких локомотивов

Новый магистральный тепловоз Брянского машзавода выходит в серию
Иллюстрация: (C) Кирилл Куцык ttransport.ru
Тепловоз 2ТЭ25КМ

Брянск, 26 апреля 2019, 13:26 — REGNUM  Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ, выпускаемый Брянским машиностроительным заводом, прошёл необходимые квалификационные испытания и готов к серийному производству. Об этом 26 апреля сообщает дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга».

Брянский завод начал выпуск новых тепловозов в 2015 году. В настоящее время на российских железных дорогах эксплуатируется почти 400 таких локомотивов. Они также поставляются в Монголию и Казахстан, пользуются спросом на крупных промышленных предприятиях.

По результатам испытаний комплектам конструкторской и технологической документации тепловоза 2ТЭ25КМ присвоена литера «А» серийного (массового) производства.

«Трансмашхолдинг» — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.

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