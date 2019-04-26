В транзит российского газа через Украину вмешивается политический фактор

Москва, , 12:52 — REGNUM Без транзита российского газа компания «Нафтогаз» Украины, вне всякого сомнения, утратит источник своего существования. Но даже сокращение транзита до 10−15 млрд кубометров, по оценкам ряда специалистов, делает транзит нерентабельным для «Нафтогаза». Конечно, можно повысить тариф за транзит, и за счет этого обеспечить переход из зоны убытков в зону рентабельности. Но транзитный контракт с Газпромом истекает в 2019 году, и компания вряд ли согласиться с повышением тарифов за прокачку газа через Украину, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н Игорь Хмелев.

Если посмотреть на динамику объемов газа, поставленного в Европу через территорию Украины, то можно наблюдать стабильное снижение объемов транзита, который сократился с 136, 4 млрд кубометров в 2005 году до 67 млрд кубометров в 2015 и 2016 годах. Но в 2017 году объем транзита, несмотря на кризис политических отношений между Украиной и Россией, вырос до 94 млрд. кубометров. В 2018 году произошло снижение объемов транзита до 86,8 млрд кубометров, но эта величина сохраняет рентабельность транзита для «Нафтогаза» и обеспечивает получение Украиной около $3 млрд валютных поступлений.

«С учетом намерений Газпрома по объемам транзита и «аппетитов» «Нафтогаза» возникает патовая ситуация. Планируемые Газпромом объемы прокачки не обеспечивают «Нафтогазу» тех финансовых потоков, которые необходимы не только для обеспечения текущего уровня рентабельности, но и инвестиций в модернизацию изношенной на 50% украинской газотранспортной системы.

А увеличение объемов транзита невыгодно Газпрому, потому что введение «Северного потока-2» и «Турецкого потока» обеспечивает более низкую себестоимость доставки газа в Европу, чем через Украину. С другой стороны, Газпром должен поставлять газ в Молдавию и Приднестровье, и Украина здесь пока является безальтернативным маршрутом. Но объемы поставок в эти страны значительно меньше потребностей транзита со стороны Украины», — пояснил эксперт.

Конечно, по его мнению следует также учитывать, что в вопрос транзита российского газа через Украину вмешивается сильный политический фактор. США никогда и не скрывали, что нужно торпедировать проект «Северный поток-2» с целью сохранения транзита газа через Украину. Но при этом настойчиво «проталкивали» на европейский рынок свой СПГ, прикрываясь риторикой о необходимости «снижения зависимости от Кремля».

Европейские страны, прежде всего Германия, не стали отказываться от проекта под американским давлением, но изначально требовали параллельно с балтийским транзитом сохранить прокачку газа через Украину. Однако с точки зрения бизнеса такое требование является совершенно абсурдным. Любое акционерное общество, и Газпром не может быть исключением, руководствуется в своих решениях соображениями экономической выгоды в интересах акционеров. И если контракт на транзит с учетом требований партнера является невыгодным, никто не имеет права заставить Газпром заключить этот контракт. Конечно, европейские лидеры осведомлены о принципах свободы контрактов.

«Но, к сожалению, сейчас такое время, когда политические соображения могут подавлять экономические интересы. Настойчивость Европы в сохранении транзита российского газа через Украину продиктована опасениями резкого ухудшения финансового состояния страны в связи с потерей доходов от транзита. Сегодня более 70% украинского государственного долга номинировано в иностранной валюте, и пик платежей по долгу приходится на текущий и 2020 год.

И в случае угрозы дефолта Украины вытаскивать страну из финансового кризиса придется Европе, хотя страна не является членом ЕС и на нее не распространяются антикризисные механизмы, которые были использованы при спасении Греции от банкротства. Конечно, есть еще МВФ и другие международные финансовые институты, но Украина находится в ассоциации с ЕС, который не сможет спокойно наблюдать погружение своего партнера в финансовую трясину», — высаказал своё мнение Хмелев.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» признал свою беспомощность без российского газа, опасаясь при этом, что Москва готовится «к новой газовой войне».

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