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В Крыму на майские праздники забронировали почти все отели и санатории

Экономика

На полуострове уже занято более 82% средств размещение

Симферополь, 26 апреля 2019, 12:42 — REGNUM  На майские праздники в Крыму уже забронировали почти все санаторно-курортные и гостиничные организации полуострова. Об этом 26 апреля заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, выступая перед депутатами парламента РК.

«На сегодняшний день бронирование санаторно-курортных и гостиничных организаций Крыма на майские праздники составляет свыше 82%», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на майские праздники в Крыму ждут 240 тысяч туристов, что на 40% больше, чем в прошлом году.

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Туризм в Крыму
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