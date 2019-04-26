Объём поступлений в бюджет Москвы от сферы строительства вырос на на 64%

Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве строительная отрасль оказалась лидером по динамике поступлений налога на прибыль, сообщает 26 апреля пресс-служба департамента финансов столицы по итогам первого квартала 2019 года.

«Лидером по динамике объема поступлений является строительная отрасль, продемонстрировавшая рост платежей в бюджет города Москвы более чем в 1,5 раза (на 64,7%)», — говорится в информации.

Рост зафиксирован и в других сферах: в транспортной отрасли — на 34,7%, в торговле — на 23,8%.

«Положительная динамика поступления налога на прибыль организаций наблюдается во всех ключевых отраслях городской экономики. В первом квартале 2019 года в бюджет было перечислено на 33,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о продолжении устойчивого развития экономики Москвы», — заявила руководитель департамента Елена Зяббарова.

Всего за первые три месяца 2019 года организации перечислили в столичный бюджет 247,5 млрд рублей, что на 15,8% больше аналогичного периода 2018 года.

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