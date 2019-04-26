Почему Украина остановила транзит российской нефти?

Москва, , 11:50 — REGNUM Речь о полной остановке транзита российской нефти через Украину не идет. Проблема в недопустимо высоким содержанием органического хлорида — низком качестве отгружаемой нефти, которую пытаются решить на данный момент в «Транснефти», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«По предварительным данным, полностью исправить сложившуюся ситуацию получится только к 29 декабря 2019 года. Однако уже сейчас по одной из веток «Дружбы» в Белоруссию начала поступать «чистая нефть», что позволило белорусскому «Белнефтехим» частично возобновить экспорт», — пояснил эксперт.

По другим направлениям картина смешанная: Германия, Польша и Словакия по-прежнему не принимают российское сырье, тогда как чешские заводы какого-либо ухудшения в качестве нефти не заметили.

«В этой ситуации без компенсаций со стороны «Транснефти» не обойдется. Белорусские контрагенты оценивают ущерб от недополученной выручки в 100 млн долларов, и эта цифра будет неуклонно расти до окончательного решения проблемы. Безусловно, другие заводы также предъявят сопоставимые претензии в ближайшее время», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Как уточняется в пресс-релизе компании, это связано с низким качеством поставляемой нефти.

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