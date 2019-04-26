«Русал» впервые вышел на долговой рынок после снятия санкций

Москва, , 11:39 — REGNUM «Русал» разместил 10-летние облигации с офертой через три года на Московской бирже номинальным объёмом 15 млрд рублей. Размещение стало первым выходом на рынок долговых бумаг после снятия санкций, сообщила пресс-служба предприятия.

Ставка размещения установлена на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.

«Русал успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке», — прокомментировал событие директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам «Русала» Олег Мухамедшин.

Отмечается, что техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 29 апреля 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «Русал Братск».

Напомним, санкционные ограничения были сняты минфином США в конце января текущего года. Ранее в компании сообщали о готовности восстановить уровень поставок алюминия в США.

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