В ОЭЗ под Воронежем может появиться завод детского питания

Воронеж, , 11:07 — REGNUM Проект по строительству предприятия по производству детского питания стоимостью пять миллиардов рублей предполагается реализовать на территории особой экономической зоны «Центр» под Воронежем. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 25 апреля на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с генеральным директором ООО «Спартан» Игорем Григорьевым.

Это будет уже второе предприятие компании в регионе — на действующем предприятии сейчас идет модернизация производства и создание новых мощностей, что позволит уже в 2019 году увеличить объем суточной переработки с 300 до 1000 тонн яблок в сутки. Годовой объем производства концентрированного яблочного сока увеличится с трех тысяч тонн до 12 тысяч. К данному моменту уже построен цех финишной обработки соковой продукции, ведутся работы по строительству новой паровой котельной и реконструкции здания цеха по производству яблочного сока и сокового концентрата.

На территории ОЭЗ компания предлагает построить современный высокотехнологичный завод по производству детского питания (фруктово-овощные соки и пюре), при этом планируется использовать местное сырье. Объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в два этапа, оценивается в сумму около пяти миллиардов рублей. Предприятие планируют разместить на территории не менее пяти гектаров, с возможностью дальнейшего расширения.

Александр Гусев поручил проработать варианты земельных участков в границах ОЭЗ для предоставления под строительство завода, а также варианты удовлетворения остальных требований, например, касающихся инфраструктуры и необходимой энергетической мощности.

Еще один проект для реализации на территории ОЭЗ губернатору представил председатель совета директоров ООО «БАЛЛИ» Павел Дьяков. Речь идет создании производства детского игрового, спортивного и паркого оборудования полного цикла: на предприятии планируется выпуск широкого спектра изделий, от простейших качелей до эксклюзивных пространственных канатных конструкций. Проект планируется реализовать до 2023 года в три этапа. Будет создано более 500 новых рабочих мест, объем заявленных инвестиций — 1,5 млрд рублей. Александр Гусев проект одобрил, однако в качестве площадки рекомендовал рассмотреть также индустриальный парк «Масловский», где можно начать работу уже сейчас, так как есть все необходимые условия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе пресс-конференции глава региона сообщил, что ОЭЗ (ее создание было утверждено правительством региона 6 января 2019 года) готова к приему первых резидентов: на начало апреля правительство региона имело предложения от 12 потенциальных резидентов.