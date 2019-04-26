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Продажи промышленных роботов в Китае взлетели на 15% в 2018 году

Экономика

156,4 тыс. промышленных роботов было продано

Продажи промышленных роботов в Китае взлетели на 15% в 2018 году
Промышленный робот

Пекин, 26 апреля 2019, 10:01 — REGNUM  Продажи промышленных роботов в Китае взлетели почти на 15% в 2018 году относительно 2017 года, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

В общей сложности 156,4 тыс. промышленных роботов было продано в Китае за 2018 год, что на 14,97% выше, чем годом ранее. Таким образом, Китай становится самым крупным в мире рынком промышленных роботов уже шестой год подряд, отметили эксперты китайского аналитического центра GGII.

Стремительное развитие главной отрасли, где используются промышленные роботы — автомобильной, производства высокотехнологического оборудования, электроники и электрооборудования резко подстегнуло продажи промышленных роботов, полагают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, число промышленных роботов в России в 2018 году выросло на 21%, однако даже при этом их количество не идет ни в какое сравнение с абсолютными показателями Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Число промышленных роботов в России выросло более чем на 21%

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Робототехника
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