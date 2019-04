Китайские металлургические предприятия теряют прибыль из-за низких цен

Пекин, , 09:46 — REGNUM Ключевые китайские производители стали отчитались о резком снижении прибыли за первой квартал 2019 года в связи с падением цен на продукцию, сообщает агентство Синьхуа.

В пекинской компании Beijing Shougang Co. Ltd. сообщили, что в период с января по март 2019 года чистая прибыль компании упала на 45,7% в сравнении с тем же периодом 2018 года и составила 274,2 млн юаней ($40,7 млн). При этом выручка выросла на 5,3% в сравнении с тем же периодом и составила 15,4 млрд юаней.

Еще хуже обстоит ситуация у компании Shandong Iron and Steel Co., Ltd., которая снизила показатель чистой прибыли за первый квартал на 75,8% до 150,7 млн юаней. При этом, выручка поднялась на 17,3% до 13,8 млрд юаней.

Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. также потеряла 45,7% чистой прибыли за первый квартал 2019 года, однако ее показатели превосходят показатели двух предыдущих компаний вместе взятых — 2,7 млрд юаней.

Отметим, что кризис затронул не только сталелитейную отрасль, китайские производители свинины также терпят убытки, однако там ситуация связана с вирусом африканской чумы свиней, разгул которого привел к падению цен на свинину.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший китайский производитель свинины терпит убытки из-за чумы свиней