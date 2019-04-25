Экологическая катастрофа в Армянске не должна повториться — глава Крыма

Армянск, Крым, , 16:02 — REGNUM В Крыму не должна повториться экологическая катастрофа в связи с выбросами в атмосферу вредных химикатов, как это было в прошлом году в Армянске. Об этом 25 апреля в ходе рабочей поездки на завод «Крымский титан» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На данный момент даже при повышении температуры воздуха вредных испарений, аналогичных прошедшему году, быть не должно. Необходимо проработать планы мероприятий в случае непредвиденной ситуации и приближению к предельно допустимой концентрации. Безусловно, зоны ответственности также должны быть распределены между должностными лицами», — отметил Аксёнов.

По его словам, при повышении температуры воздуха будет увеличена периодичность забора проб.

«Основная проблема, с которой мы столкнулись в прошлом году — превышение концентрации серной кислоты в кислотонакопителе, что вместе с высокой температурой воздуха привело к выбросам хлористого водорода и сернистого ангидрида. Тогда концентрация кислоты составляла 24% при нормативе 12%. На текущий момент благодаря принятым мерам уровень концентрации составляет 8%», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября 2018 года на территории завода «Крымский титан» произошло несколько выбросов сернистого ангидрида и ряда других химвеществ в атмосферу. Местные власти объявили каникулы в школах и детских садах и отправили около четырёх тысяч детей в санатории и здравницы полуострова. 24 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён, однако позже чиновники отмечали, что до полного завершения процесса модернизации завода возможны новые выбросы.

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