Рынок жилья в Новой Москве недонасыщен предложением — эксперт

Москва, , 15:00 — REGNUM Скорый переход на продажу жилой недвижимости через эскроу-счета и связанная с этим возможность подорожания квартир на 10−15% привели к всплеску спроса на квартиры в московском регионе, считает директор по маркетингу и разработке продукта девелоперской компании Дмитрий Цветов. Он сообщил, что в первом квартале 2019 года объём продаж жилья в ТиНАО увеличился на 14% относительно аналогичного периода 2018 года, а в других районах Москвы — на 25%.

«Аналогичная ситуация складывалась и в прошлом году, когда были зафиксированы рекордные на тот момент показатели продаж. В ТиНАО традиционно более высокие темпы поглощения, а совокупный объём предложения в несколько раз меньше по сравнению с другими округами Москвы. В частности, в первом квартале 2019 года соотношение было, соответственно, 430 тыс. и 3 млн кв. метров», — заявил он.

По его мнению, на темпы продаж в Новомосковском и Троицком округах повлияла недостаточная скорость наполнения рынка новым предложением. В настоящий момент ускоренный вывод на рынок новых объёмов затрудняется переводом продаж проектов на эскроу-счета. В результате в первом квартале 2019 года в новых округах Москвы в продажу было выведено на 38% меньше, чем в 2018.

«Рынок явно недонасыщен предложением, поэтому во втором квартале объём предложения должен заметно вырасти», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году спрос на квартиры в Троицком и Новомосковском округах вырос почти в два раза на 47%.

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