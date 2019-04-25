Финская Tikkurila отказалась строить завод в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Финский концерн Tikkurila Oyj, выпускающий лакокрасочную продукцию, отказался от планов по строительству производственно-складского комплекса в Ломоносовском районе Ленинградской области. Компания объяснила это ситуацией на рынке и сообщила о том, что «изучит другие варианты поддержки развития бизнеса» в РФ. Об этом проинформировала 25 апреля пресс-служба компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для строительства комплекса Tikkurila в 2017 году зарезервировала земельный участок площадью 7,2 га в промышленной зоне Greenstate («Гринстейт») под Петербургом. Предполагалось, что инвестиции составят 35 млн евро и создадут 300 рабочих мест для высококвалифицированного персонала. К 2020 году на заводе в Ленобласти планировалось выпускать до 30 млн литров промышленных и декоративных красок для поставки на рынки РФ, СНГ и КНР. Однако этим планам не суждено сбыться.

«В связи с общемировой тенденцией снижения спроса на органоразбавляемые покрытия и пересмотром финансовых показателей проекта руководством компании принято решение не инвестировать в строительство завода по производству данной категории продукции в Ленинградской области», — говорится в официальном сообщении компании.

В то же время руководство компании заверило, что нацелено на дальнейшее развитие бизнеса в России, поскольку российский рынок — крупнейший для Tikkurila по итогам 2018 года.

«Инвестиционная стратегия Tikkurila состоит в том, чтобы найти лучшую альтернативу, которая будет поддерживать дальнейший рост в России», — заявил один из представителей топ-менеджмента финской компании.

В настоящее время в России действует три предприятия Tikkurila, они расположены в Санкт-Петербурге. Производство на них продолжится.

Финская компания Tikkurila Oyj — лидер в производстве лакокрасочной продукции на Севере Европы. Производственные мощности компании расположены в девяти странах, на предприятиях работает свыше 3 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее концерн Ford объявил о закрытии трех своих заводов в России, один из которых расположен во Всеволожске Ленинградской области. Предприятие закроется в конце июня 2019 года.

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