Свердловские фирмы увеличили объём задолженности перед бюджетами

Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Свердловские юридические лица задолжали более уже 10 млрд рублей по налогам по итогам первых трёх месяцев 2019 года. Об этом заявила глава отдела по организации исполнительного производства свердловского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ Кристина Кашина на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Кашиной, это на 2 млрд рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года. По итогам квартала на исполнении находились около 64 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности.

Судебные приставы вместе с налоговиками смогли взыскать уже более 1,5 млрд рублей из указанной суммы. Предстоит ещё долгая работа в этом направлении, сказала руководитель.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в Налоговый кодекс РФ включат ещё шесть видов неналоговых платежей. Эти планы вызывают опасения предпринимательского сообщества, считает налоговый эксперт Виталий Лазарчук.