Москва, , 09:51 — REGNUM

Восходящий тренд по нефти пока не унимается — наоборот, цены всю неделю держатся на свежих годовых максимумах вблизи $74 по марке Brent и $66 за баррель по техасской WTI. Никак не помогли скорректироваться вниз и вчерашние данные по запасам от минэнерго США, хотя объёмы в хранилищах выросли почти на 5,5 млн баррелей — впрочем, одновременно подтвердилась и нехватка запасов бензина, а они снижаются уже десятую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его мнению, рынок всё ещё предпочитают концентрироваться на теме дефицита поставок, который гипотетически действительно может усилиться из-за запрета США на поставки из Ирана: как известно, несколько дней назад США сообщили, что отказываются продлить исключения для восьми крупнейших стран-покупателей, в список которых входят по-прежнему активно покупающие иранскую нефть Индия, Китай, Корея, Турция и Япония, тогда как сократили закупки из Ирана практически до нуля (во всяком случае, если верить их официальным заявлениям) пока лишь Греция, Италия и Тайвань.

«Другое дело, что из перечисленного списка как минимум Китай и Индия не слишком-то боятся карательных финансовых мер, которыми так грозятся США в случае продолжения торговли нефтью с Ираном, да и другие перечисленные страны настроены, похоже, искать обходные пути, просто ведя расчёты мимо контролируемых американцами схем», — отметил эксперт.

Как результат сложившихся на сегодня настроений — цены на нефть вполне ещё способны до конца недели обновить максимумы и закрыть торги выше, однако идея спекулятивных продаж с расчётом на коррекцию нефтяных цен смотрится всё более привлекательно — памятуя, насколько переоцененными оказались планы эмбарго против Ирана осенью, когда котировки затем буквально рухнули с тогдашних пиков в $86,50 за баррель.

«Но прежде чем решительно начать игру на понижение хотя бы с целями на $3−5 ниже текущих значений, необходимо отслеживать более тщательно не столько новости, сколько чисто техническую картинку, чтобы в нужный момент, возможно, увидеть на графиках один из стандартных разворотных шаблонов — только такой сигнал способен будет убедить большинство рынка в том, что это не досужие фантазии и что силы для дальнейшего движения вверх действительно иссякают, — пояснил Пушкарёв.

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