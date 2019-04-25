Четверг, 25 Апреля 2019 года
09:29:18 МСК

Купейные вагоны нового типа повезут первых пассажиров в 2019 году

Экономика

Первым направлением станет Москва – Белгород

Москва, 25 апреля 2019, 09:28 — REGNUM  В России купейные вагоны нового модельного ряда, так называемые вагоны двухвагонного сцепа, повезут первых пассажиров уже в 2019 году, сообщается на сайте ОАО «РЖД».

Герметичные переходы в вагонах двухвагонного сцепа обеспечат удобство при переходе пассажиров из одного вагона в другой. В сцепе организованы дополнительные зоны общего пользования — кофемашины, вендинговые автоматы, аппараты для фильтрации и нагрева воды.

Первым направлением, где будет курсировать состав из новых купейных вагонов, станет Москва — Белгород. В дальнейшем перечень маршрутов будет расширен.

До конца 2019 года ФПК получит 525 новых вагонов, в том числе 25 единиц одноэтажных двухсцепных купейных вагонов.

Подробнее: Стало известно, как будут выглядеть купе в новых вагонах

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года обнародованы фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок, которые разрабатывались для Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Читайте также: В сети появились фото новых плацкартных вагонов РЖД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить