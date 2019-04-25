Купейные вагоны нового типа повезут первых пассажиров в 2019 году

Москва, , 09:28 — REGNUM В России купейные вагоны нового модельного ряда, так называемые вагоны двухвагонного сцепа, повезут первых пассажиров уже в 2019 году, сообщается на сайте ОАО «РЖД».

Герметичные переходы в вагонах двухвагонного сцепа обеспечат удобство при переходе пассажиров из одного вагона в другой. В сцепе организованы дополнительные зоны общего пользования — кофемашины, вендинговые автоматы, аппараты для фильтрации и нагрева воды.

Первым направлением, где будет курсировать состав из новых купейных вагонов, станет Москва — Белгород. В дальнейшем перечень маршрутов будет расширен.

До конца 2019 года ФПК получит 525 новых вагонов, в том числе 25 единиц одноэтажных двухсцепных купейных вагонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года обнародованы фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок, которые разрабатывались для Федеральной пассажирской компании (ФПК).

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