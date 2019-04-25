ExxonMobil заключила сделку с Zhejiang Energy о поставках СПГ на 20 лет

Ханчжоу, Китай, , 09:03 — REGNUM Американская нефтегазовая компания ExxonMobil подписала соглашение сроком на 20 лет о поставках сжиженного природного газа китайской компании Zhejiang Provincial Energy Group, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская компания Zhejiang Energy ожидает получать по 1 млн тонн СПГ от американского энергетического гиганта ежегодно. Долгосрочная сделка призвана помочь снизить затраты на приобретение газа, а также удовлетворить растущий спрос на «чистую энергию», который наблюдается последние годы в Поднебесной.

1 млн тонн СПГ равняется 1,4 млрд кубометров природного газа в его естественном состоянии, что примерно соответствует нынешнему годовому потреблению газа на гражданские нужды провинции Чжэцзян, сообщили в компании.

«ExxonMobil разделяет взгляд Zhejiang Energy на развитие ключевых коридоров поставки СПГ в регионе Нинбо-Чжоушань. Мы смотрим в сторону продления поддержки компании Zhejiang Energy с нашей стороны во время строительства и ввода в эксплуатацию принимающего терминала СПГ в Вэньчжоу», — заявил старший вице-президент по сжиженному природному газу компании ExxonMobil Питер Кларк.

Вице-президент Zhejiang Energy Фань Сяонин заявил, что принимающий терминал СПГ в городе Вэньчжоу находится на этапе строительства, и, согласно планам, будет построено еще два или три таких терминал в городах Нинбо и Чжоушань, что позволит увеличить принимающую мощность провинции Чжэцзян в сфере СПГ до более чем 40 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, компания ExxonMobil намерена заняться разведкой нефти в Пакистане. Для этого еще в 2018 году компания заново открыла свой офис спустя 27 лет отсутствия на рынке этой страны.

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