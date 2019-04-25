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Китайский оператор связи China Unicom из КНР резко нарастил чистую прибыль

Экономика

Телекоммуникационный гигант получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд юаней (около $238,8 млн) за первый квартал 2019 года

Пекин, 25 апреля 2019, 08:16 — REGNUM  Китайский оператор связи China Unicom за первый квартал 2019 года отчитался о росте чистой прибыли на 24,8%, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Телекоммуникационный гигант получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд юаней (около $238,8 млн) за первый квартал 2019 года. Доходы от бизнеса выросли на 0,3% до 66,8 млрд юаней за отчетный период.

Количество пользователей услугами связи в сетях 4G выросло на 10,52 млн человек, достигнув показателя 230 млн человек. Ощущая на себе давление со стороны снижения стоимости услуг и возросшей рыночной конкуренции, China Unicom сообщило о том, что готовится ввести ряд бизнес-инноваций, которые призваны обеспечить устойчивый рост общих доходов компании.

Как сообщала компания ранее, она намерена обеспечить бесперебойную работу сетей пятого поколения 5G в целом ряде крупнейших городов Поднебесной, включая в первую очередь Пекин и Шанхай.

Отметим, что первый звонок по мобильному телефону через сети 5G в Китае был совершен именно через сети оператора связи China Unicom, которые строятся на оборудовании компании ZTE.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае совершили первый звонок по мобильному телефону через сеть 5G

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