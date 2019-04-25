В китайском Гуанчжоу наблюдается рост новых отраслей промышленности

Гуанчжоу, Китай, , 08:04 — REGNUM В столице китайской провинции Гуандун городе Гуанчжоу зафиксирован рост ВРП на уровне 7,5% в первом квартале 2019 года, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

ВРП города достиг 550,8 млрд юаней (около $82 млрд) в первом квартале 2019 года, что наряду с другими экономическими показателями выше, чем было запланировано. При этом в городе наблюдается взрывной рост новых отраслей промышленности, доля которых в городском ВРП достигла 19,2%.

Общая добавленная стоимость в восьми ключевых новых отраслях промышленности, включая биомедицину, новую энергетику, железнодорожный транзит, а также высококачественные посреднические услуги и робототехнику составила 8%. Сектор информационных услуг города вырос на более чем 20%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ВРП китайского города центрального подчинения Тяньцзиня за первый квартал 2019 года вырос на 4,5%, что выше этого же показателя 2018 года на 2,6 процентных пункта.

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