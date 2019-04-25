США включили еще пять организаций в санкционный список по Кубе

Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Соединенные Штаты добавили в санкционный список по Кубе еще пять юридических лиц, подозреваемых в связях с кубинскими военными, говорится сообщении Госдепа США.

Отмечается, что включенные в список пять юрлиц являются подразделениями организаций, уже фигурировавших в санкционном списке. Госдеп США предполагает, что эти организации контролируются военными Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Великобритания осудила новые санкции США против Кубы. Эти санкции дают право Соединенным Штатам подавать иски против иностранных инвесторов на Кубе.

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