Facebook потерял половину прибыли из-за скандала с утечкой данных

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Чистая прибыль компании Facebook сократилась более чем на 51%, пишет 25 апреля газета «Коммерсантъ».

Если в I квартале 2018 года чистая прибыль Facebook составляла $4,99 млрд (одна акция стоила $1,69), то в этом году в этот же период она оказалась на уровне $2,43 млрд (одна акция — 85 центов).

Отмечается, что выручка Facebook оценивается в $15,1 млрд — она увеличилась на 26%.

Напомним, Facebook в США грозит штраф в размере трёх — пяти миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей.

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