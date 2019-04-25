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Facebook потерял половину прибыли из-за скандала с утечкой данных

Экономика

Чистая прибыль Facebook оказалась на уровне $2,43 млрд

Вашингтон, 25 апреля 2019, 04:27 — REGNUM  Чистая прибыль компании Facebook сократилась более чем на 51%, пишет 25 апреля газета «Коммерсантъ».

Если в I квартале 2018 года чистая прибыль Facebook составляла $4,99 млрд (одна акция стоила $1,69), то в этом году в этот же период она оказалась на уровне $2,43 млрд (одна акция — 85 центов).

Отмечается, что выручка Facebook оценивается в $15,1 млрд — она увеличилась на 26%.

Напомним, Facebook в США грозит штраф в размере трёх — пяти миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей.

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Утечка данных пользователей в Facebook
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