Минск, , 00:11 — REGNUM В Польше остановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом 24 апреля сообщает агентство БелТА со ссылкой на телефонограмму польской компании PERN — оператора польской части участка «Дружбы».

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что компания получила телефонограмму от PERN, в которой сказано, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать российскую нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово». Речь идёт о превышении содержания в нефти хлорорганики.

В 22:00 по варшавскому времени компания PERN приостановила отбор нефти в пункте приему «Адамово» на неопределенный срок.

В связи с этим «Гомельтранснефть Дружба» направил телефонограмму в Брянск для того, чтобы в России также остановили транзит нефти по западному направлению «Дружбы» в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее.