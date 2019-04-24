Федеральную субсидию направят на погашение долгов новгородской медицины

Великий Новгород, , 18:10 — REGNUM Субсидия в размере 1,7 млрд рублей, выделенная Новгородской области «для повышения сбалансированности бюджета, на ремонт объектов образования, на реализацию национальных проектов», позволит покрыть всю просроченную кредиторскую задолженность медицинских учреждений региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 апреля, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая с отчётом о деятельности правительства региона за 2018 год перед депутатами Новгородской областной думы.

«За счёт субсидии уже в этом году мы рассчитываем покрыть всю просроченную кредиторскую задолженность медицинских учреждений. То есть у нас появилась реальная возможность переломить ситуацию в здравоохранении», — заявил Никитин.

При этом он подчеркнул, что эти средства были выделены региону, так как новгородские власти доказали, что «умеют обращаться с деньгами и не допустят нового роста задолженности».

«И во-вторых, финансирование на погашение долгов учреждения будут получать не разом, по умолчанию, а только после предоставления детальных финансовых планов, исключающих наращивание кредиторки», — также отметил губернатор Новгородской области.

В отчёте Андрей Никитин сообщил о том, что новгородское здравоохранение залезало в долги не один год, а деньги при этом тратились неэффективно: «на отопление полупустых зданий, на госпитализации, которые не нужны, на дорогостоящие ремонты кабинета главврача».

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Отметим, что точная сумма долгов учреждений здравоохранения Новгородской области на заседании Новгородской областной думы не озвучивалась. В декабре 2018 года называлась сумма в 580 млн рублей, вице-губернатор Новгородской области Ольга Колотилова ранее заявляла о том, что долги медучреждений достигли почти 1 млрд рублей. Сейчас проводится аудит хозяйственной деятельности медицинских организаций региона.

Напомним, в целях сокращения неэффективных расходов бюджета в новгородском здравоохранении проводится оптимизация: ряд больниц объединяют, где-то ликвидируют круглосуточные стационары. Реформа воспринимается населением крайне болезненно: с начала 2019 года в Новгородской области состоялось уже несколько протестных митингов.

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