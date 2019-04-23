Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей

Великий Новгород, , 18:22 — REGNUM В правительстве Новгородской области второй день подряд опровергают сведения о забастовке медицинских работников в Окуловском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.

«Сегодня, как и накануне, в Окуловском районе медицинская помощь оказывается в полном объеме. Мои коллеги работают в обычном для них режиме как на станции скорой помощи, так и в больнице. Никаких заявлений об увольнении руководству больницы не поступало», — заявила глава новгородского минздрава.

Она также пообещала уже в 2019 году начать ремонт в Окуловской ЦРБ.

«В ближайшие годы будут приведены в порядок все четыре этажа здания. Также до конца года приобретем модульный фельдшерско-акушерский пункт и санитарный автомобиль для больницы», — заявила Саволюк.

При этом, по данным Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» и профсоюза «Альянс врачей», медики в Окуловском районе Новгородской области всё-таки объявили 22 апреля «итальянскую забастовку». В социальных сетях распространяются данные о том, что в связи с ситуацией на отделении скорой помощи Окуловской больницы помощь району оказывает станция скорой помощи из соседнего, Боровичского района Новгородской области.

Новгородское областное телевидение распространило комментарий исполняющего обязанности главного врача Окуловской ЦРБ Вадима Ладягина, который признал «некоторые нюансы в работе скорой помощи», которые, по его словам, «решаются в рабочем порядке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с начала 2019 года проходит реорганизация в системе здравоохранения региона. Закрытие круглосуточных стационаров больниц (в Шимске и Парфино), сокращение бригад скорой помощи, появление частных медицинских учреждений вместо государственных вызывает протест людей. Митинги и другие акции протеста против реформ в новгородском здравоохранении с начала года прошли в Шимском, Парфинском, Мошенском, Новгородском, Окуловском районах.

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