Азербайджан готов продать Белоруссии нефть

Минск, , 15:03 — REGNUM Азербайджан сможет продать нефть Белоруссии, если об этом договорятся Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, однако следует учитывать, что она не будет дешёвой. Об этом 23 апреля заявил белорусскому госинформагентству БелТА посол Азербайджана в Белоруссии Латиф Гандилов.

«Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу», — сказал азербайджанский дипломат.

При этом он отметил: «Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти».

Гандилов считает, что поставки возможны через порты Чёрного моря. Информагентство напомнило, что официальный Минск «планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской» с перспективой поставок через прибалтийские и черноморские порты.

«Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии», — сказано в сообщении белорусского госинформагентства.

Напомним, во время предыдущих «нефтяных войн» с Россией правительство Белоруссии пыталось демонстрировать «нефтяную независимость» и закупало относительно небольшие объёмы нефти у Венесуэлы, Ирана и Азербайджана (в том числе российскую по схемам «своп»). Зампред белорусского Совмина Владимир Семашко (ныне посол РБ в РФ) называл такие сделки «выгодными», тогда как независимые эксперты констатировали их убыточность и отсутствие достойной альтернативы российской нефти.

Внутренние потребности Белоруссии в сырой нефти оцениваются в 5,5−6 млн т ежегодно. Около 1,6 млн т нефти республика добывает на своей территории и в сыром виде экспортирует в Германию. Также ведётся белорусская нефтедобыча в России. Ежегодные беспошлинные поставки нефти из России по льготным ценам составляют 18 млн т и ещё с 6 млн т экспортируемой российской нефти Белоруссия получает в свой бюджет российские вывозные пошлины. Перерабатывая «льготную» российскую нефть и продавая нефтепродукты в ЕС и на Украину госбюджет Белоруссии пополняется на миллиарды долларов.