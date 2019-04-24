Миллиардер из Зимбабве разместит акции своей компании на бирже в Ботсване

Габороне, , 14:13 — REGNUM Зимбабвийский миллиардер Страйв Масиива намеревается разместить акции своей доли в телекоммуникационной компании Mascom из Ботсваны на Габоронской фондовой бирже. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление миллиардера от 22 апреля.

По словам бизнесмена, выход акций компании на биржу планируется к октябрю 2019 года.

Через свою компанию Econet Масиива также планирует завершить сделку с южноафриканской телекоммуникационной компанией MTN. В результате сделки, стоимость которой оценивается в $300 миллионов, пакет акций Масиива в Mascom увеличится с 7% до 60%.

Напомним, в настоящее время Mascom — крупнейший мобильный оператор в Ботсване с 1,7 миллионов клиентов. Оставшиеся 40% компании находятся во владении Пенсионного фонда государственных служащих.