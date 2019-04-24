Володин назвал восемь регионов с потенциалом доноров

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит перспективы у восьми регионов перейти в группу регионов-доноров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Если говорить о расширении группы самодостаточных регионов, у нас до принятия тех решений, которые мы сейчас критикуем и о чем говорим (по КГН), к такой группе относился и Краснодарский край, и республика Башкортостан, сегодня дотационный. Ростовская область, Омская область, Пермский край. Я просто взял те территории, которые незначительно дотируются. Иркутская область, Республика Удмуртия, Нижегородская область», — сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Он призвал сформулировать подходы для перехода названных регионов на сбалансированный бюджет.

«Иначе у нас экономически сильные регионы будут находиться в зоне дотационной. Это и им плохо, и в целом плохо бюджетной системе», — сказал спикер Госдумы.

Он призвал создавать условия для того, чтобы «регионы сами пополняли свою налогооблагаемую базу».

Володин обратил внимание на то, что по данным 2017 года, 13 регионов не имеют поддержки на выравнивание бюджетной системы. Среди этих регионов он назвал Сахалинскую область, Ненецкий АО, Свердловскую область, Московскую область, ХМАО-Югру, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Калужскую область, Москву, Самарскую область, Татарию, Ленинградскую область.

Принятый ранее закон о консолидированной группе налогоплательщиков перевел многие регионы в дотационную группу.

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