Москва, , 12:53 — REGNUM

Российские нефтяные компании получат компенсацию из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо, сообщает 24 апреля РИА Новости со ссылкой на министерство финансов РФ.

Отмечается, что параметры корректировки демпфирующего механизма и источники компенсации выпадающих за счет этого доходов бюджета, определенные в протоколе совещания о рынке нефти и нефтепродуктов, актуальны только на 2019 год.

«В 2019 году по таким параметрам компенсация нефтяным компаниям из ФНБ составит 400—450 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года правительство и нефтяные компании договорились о регулировании цен на рынке бензина и дизельного топлива, в силу чего оптовые цены на топливо были зафиксированы по март 2019 года включительно. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство и нефтяники договорились о продлении соответствующего соглашения до конца июня.

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