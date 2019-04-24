Силуанов запутался со сроками роста числа регионов-доноров

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Вице-премьер Антон Силуанов в ближайшие то ли два-три года, то ли три-пять лет не видит перспектив для увеличения числа регионов-доноров, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«В перспективе на три-пять лет наши прогнозы показывают, что существенных изменений в числе регионов-доноров не произойдет», — заявил Силуанов, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина в рамках заседания Совета законодателей.

При этом глава Минфина в ходе пояснения уточнил прогноз.

«В ближайшие два-три года, по нашим прогнозам, вряд ли произойдет увеличение числа регионов-доноров», — сказал он.

Володин обратил внимание на то, что, по данным 2017 года, 13 регионов не имеют поддержки на выравнивание бюджетной системы. Среди этих регионов он назвал Сахалинскую область, Ненецкий АО, Свердловскую область, Московскую область, ХМАО-Югру, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Калужскую область, Москву, Самарскую область, Татарию, Ленинградскую область.

«Одна из ключевых задач — сделать так, чтобы каждый год число таких регионов росло», — подчеркнул Володин.

Он задал вопрос Силуанову, сколько регионов-доноров, согласно прогнозам, будет до 2021 года.

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