«Норникель» создаёт международную группу для кибербезопасности в Арктике

Москва, , 11:25 — REGNUM Компания «Норникель» создаёт международную группу, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности в Арктическом регионе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Предварительное обсуждение по вопросу создания контактной группы прошло в феврале на международной конференции «Индустрия 4.0 — Четвертая промышленная революция: технологии и окружающая среда» в норвежском Киркенесе. За истекшее время «Норникель» подготовил программу взаимодействия «Цифровая экономика для Баренцева региона». Накануне она была представлена в рамках форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности», проходящего Гармиш-Партенкирхене (Германия).

Как пояснил директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев, вопрос сотрудничества в этой области обсуждался с представителями МИД Норвегии и МИД России, ведущих норвежских промышленных и IT компаний, а также руководством коммуны Сёр-Варангер, которая граничит с Мурманской областью.

«Могу констатировать общее понимание и намерение совместными усилиями развивать вопросы кибербезопасности региона на длительную перспективу», — сказал представитель компании.

Отмечается, что предложения российской компании поддержал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По его словам, указанные инициативы соответствуют и принципам государственно-частного партнерства, и представляют собой основу «политико-правового периметра» защиты национальных информационных инфраструктур.

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