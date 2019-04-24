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Душанбе и Минск усилят сотрудничество в области сельского хозяйства

Экономика

В сентябре на территории Таджикистана планируется запустить совместное предприятие по переработке молока

Минск, 24 апреля 2019, 10:31 — REGNUM  Вопросы сотрудничества в машиностроении и сельском хозяйстве обсудили участники заседания белорусско-таджикистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Таджикистана.

Делегацию Таджикистана возглавил министр сельского хозяйства Изатулло Саттори. Он отметил, что Душанбе намерен сотрудничать с белорусскими учеными по жаростойким и засухоустойчивым сортам сельскохозяйственных растений, которые планируется внедрить в Таджикистане.

Министр добавил, что в сентябре на территории республики планируется запустить совместное предприятие по переработке молока. Кроме того, стороны усилят сотрудничество в области семеноводства и племенного животноводства.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Таджикистаном и Белоруссией составил $37,4 млн. В частности, Белоруссия экспортирует в республику тракторы, седельные тягачи, ковры и напольные покрытия, шины и другие товары. Из Таджикистана импортируется хлопковое нечесаное волокно, хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, орехи, другая сельхозпродукция.

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