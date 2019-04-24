Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии

Сеул, , 08:29 — REGNUM Южнокорейская компания, управляющая крупными атомными и гидроэлектростанциями Korea Hydro & Nuclear Power подписала всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании по развитию бизнеса в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии с правительством Грузии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Известно, что южнокорейская компания также подписала соглашение с компанией RBI о совместной разработке проекта гидроэлектростанции на реке Цхенисцкали. Проект подразумевает собой строительство и эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 192,5 Мвт на реке Цхенисцкали, в 310 км к северо-западу от столицы Грузии, Тбилиси.

Строительство начнется в 2021 году и будет завершено в 2026 году. Известно, что компания Korea Hydro & Nuclear Power получила эксклюзивные права на разработку проекта согласно договору.

«В будущем мы намерены и дальше участвовать в строительстве гидроэнергетических проектов в странах с богатыми водными ресурсами, такими как Пакистан, Индонезия и Никарагуа», — сообщили представители компании.