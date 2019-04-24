Вывод активов и «дыра» на 1 млрд: «Радиотехбанк» ждут уголовные дела?

Нижний Новгород, , 08:29 — REGNUM

Временная администрация лишённого в конце января 2019 года «Радиотехбанка», аффилированного с банкротом из Татарии — «Татфондбанком», обнаружила «финансовую дыру» на 1 млрд рублей — именно на такую сумму долги банка превышают его активы, а также признаки вывода активов в действиях должностных лиц через кредитование фирм с сомнительной платежеспособностью или заведомо не имевших возможности платить по долгам. Материалы проверки отправлены в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру РФ для принятия решения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение регулятора.

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Напомним, банк, созданный в декабре 1990 года в Нижнем Новгороде на базе отделения Промстройбанка СССР, является одним из старейших в регионе. По последним публичным данным, долю в нём в размере 29,55% имел другой банкрот — «Татфондбанк», который лишился лицензии в марте 2017 года, а бывший глава правления ТФБ Роберт Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел и признан банкротом как физлицо. Несущественную долю в нижегородском банке имело аффилированное лично с Мусиным ООО «Новая нефтехимия».

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Арбитражный суд Нижегородской области по иску регулятора признал «Радиотехбанк» банкротом 19 марта 2019 года и ввёл конкурсное производство на год — до 19 марта 2020 года. В суде было установлено, что, по состоянию на дату отзыва лицензии, «недостаток имущества для исполнения обязательств банка составляет 1 032 973 тыс. рублей».

На день начала банкротства стоимость активов банка составила 2 179 700 тыс. рублей, в числе которых 357 355 тыс. рублей — денежные средства в кассе и на счетах, ещё 1 517 686 тыс. рублей — чистая ссудная задолженность, 29 213 тыс. рублей — средства в кредитных организациях, а 262 485 тыс. рублей — основные средства, нематериальные активы и материальные запасы, еще 12,961 млн рублей — это прочие активы нижегородского банка. Временная администрация, действовавшая до банкротства, установила, что ссудная задолженность составляет 82% активов банка.

«Значительный объем ссудной задолженности сформирован без ликвидного обеспечения и приходится на группу экономически связанных заемщиков, целевое использование кредитных средств которыми носит непрозрачный характер. Часть кредитов выдавалась незадолго до отзыва у банка лицензии, что могло быть направлено на вывод из банка активов либо сокрытие фактов ранее проводимых схемных операций», — уточняется в сообщении регулятора и добавляется, что базу ресурсов на 76% в банке составляли средства населения.

На середину апреля 2019 года свои претензии предъявили 1,18 тыс. бывших клиентов банка, общая сумма требований превышает 2,951 млрд рублей.

По итогам работы временной администрации обнаружены «в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путём кредитования заёмщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства». Материалы проверки направлены в Следственный департамент МВД России и Генпрокуратуру для принятия решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у банка были филиалы в Самаре, Москве и Казани, на момент отзыва лицензии по размеру активов он занимал 276-е место в банковской системе России.