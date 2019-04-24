Колыму убеждают, что регион не будет терять налоги из-за крабовых квот

Магадан, Магаданская область, , 07:46 — REGNUM В Магаданской области продолжает обсуждаться тема введения новых крабовых квот и возможного ущерба, который могут нанести бюджету региона эти перемены. Представитель региона в Совете Федерации Анатолий Широков опасается, что распределение квот по-новому лишит бюджета региона около 100 млн рублей поступлений ежегодно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«К сожалению, обсуждаемый закон и разработанные к нему проекты нормативных актов не предусматривают сегодня механизмов компенсации финансовых потерь нашим регионам. По Магаданской области это ежегодно по ставкам 2019 года более 100 млн рублей. Каковы будут действия федерального агентства по рыболовству и минсельхоза для решения этой проблемы?», — обратился сенатор с вопросом к главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Руководитель ведомства назвал этот вопрос действительно очень важным, и подчеркнул, что он учтён поправками.

«В законопроекте предусмотрено, что компании, которые будут заниматься осуществлением вылова крабов и победят на аукционах, должны быть зарегистрированы в субъекте федерации, примыкающем к рыбохозяйственному бассейну», — заявил Илья Шестаков.

Вместе с тем, Анатолий Широков также обратил внимание на то, что тенденция по снижению обеспеченности квотами крайних регионов РФ, таких, как Магаданская область и Чукотский автономный округ, наметилась с 2010 года.

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«Тогда в результате реорганизации региональные предприятия дробились, и их активы скупались более крупными предприятиями из других регионов Дальнего Востока, — напомнил сенатор. — В результате чего объёмы ежегодных налоговых поступлений от пользования водными ресурсами (биоресурсами) снизились на суммы до 150 млн рублей, а объёмы квот, закреплённых, в частности, за магаданскими предприятиями, сократились более, чем в два раза. В настоящее время доля магаданских квот составляет 7,8% в общем объёме крабовых квот Дальнего Востока. Между тем, основные промысловые районы краба находятся именно недалеко от Магаданской области, у нашего побережья».

Анатолий Широков выражал опасения, что после новых изменений в системе распределения квот Колыма потеряет ещё 50% квот, что повлечёт снижение поступлений в бюджет на 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Магаданской области Оксана Бондарь («Единая Россия») на заседании профильного комитета нижней палаты парламента озвучила позицию Колымы по введению квот на вылов крабов. Она отметила, что изменение этого принципа отрицательно скажется на социально-экономическом положении прибрежных регионов, но на заседании своим голосом поддержала изменение порядка распределение квот.