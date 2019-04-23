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Законопроект о новом виде пользования недрами внесен в Госдуму

Экономика

Освобождение от платежей

Москва, 23 апреля 2019, 18:16 — REGNUM  Законопроект о новом виде пользования недрами в двух режимах правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Предлагается разрешить пользование недрами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Предусматриваются два режима пользования недрами для разработки технологий для этих целей — на участках нераспределенного фонда и распределенного.

Также устанавливаются новые основания возникновения права пользования недрами. Предусматривается, что срок пользования недрами для разработки технологий на нераспределённом фонде недр в конкурсном порядке будет составлять до 15 лет с возможностью неоднократного продления на 5 лет, а для тех же целей в рамках совмещённой лицензии — до 7 лет с возможностью однократного продления на 3 года.

Кроме того, таких пользователей недр от уплаты разовых и регулярных платежей.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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