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«Лучше Зарядья»: Путин поддержал идею Беглова строить парк вместо суда

Экономика

Глава Санкт-Петербурга представил президенту проект по обустройству парковой зоны и созданию театрально-выставочного комплекса «Арт-парк»

Санкт-Петербург, 23 апреля 2019, 18:07 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Санкт-Петербурга Александра Беглова создать новую парковую зону и театрально-выставочный комплекс на месте планировавшегося строительства «судебного квартала». Такое заявление, как сообщает РИА «Новости», глава государства сделал в ходе осмотра площадки в рамках своего визита в Санкт-Петербург 23 апреля.

Здания Верховного суда, судебного департамента и несколько жилых домов планировалось построить на набережной Невы на месте снесённого комплекса научного центра «Прикладная химия». Ври губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил Владимиру Путину альтернативный проект по обустройству парковой зоны и строительству театрально-выставочного комплекса «Арт-парк».

Путин одобрил проект, отметив в том числе его удачное расположение.

«Во-первых, масштаб какой, во-вторых — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», — цитирует агентство президента.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин не исключил, что таким образом Санкт-Петербург сможет посоревноваться с Москвой, где на месте гостинцы «Россия» был создан парк «Зарядье». При этом, общаясь с журналистами, Президент отметил, что питерский парк будет даже «чуть получше» московского.

Ранее Александр Беглов заявил, что на пересмотр решения о строительстве судебного квартала может повлиять мнение самих петербуржцев. «Вся работа должна быть максимально открытой», — подчеркнул он. Глава города сообщил, что проект требует переоценки «с точки зрения пользы для жителей и гостей города».

Читайте развитие сюжета: Беглов обсудил проблемы города с Путиным как с петербуржцем

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