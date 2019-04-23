Москва, , 17:50 — REGNUM

В России по итогам 2018 осталось 2002 действующих микрофинансовых организации. Об этом говорится в опубликованном 23 апреля обзоре Банка России «Тенденции микрофинансового рынка 2018».

Как следует из документа, за минувший год прекратили существование 269 микрофинансовых организаций, в результате чего их общая численность сократилась на 12%.

В то же время совокупный портфель таких компаний за год вырос на 45% (164,6 млрд рублей), количество действующих договоров увеличилось на 44% (9,4 млн), объём выданных займов вырос на 29% (330 млрд рублей).

Регулятор также зафиксировал рост числа жалоб на деятельность микрофинансовых организаций на 32,8% по сравнению с 2017 годом, однако отмечается, что этот показатель соответствует росту портфеля микрозаймов.

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