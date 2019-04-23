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«Лукойл» добыл на новом месторождении в Ираке 100 млн тонн нефти

Экономика

Ежесуточная добыча составляет 400 тыс. баррелей

Москва, 23 апреля 2019, 16:03 — REGNUM  Накопленный объём добычи нефти на иракском месторождении Западная Курна — 2 достиг 100 млн тонн в рамках реализации первой фазы, сообщает 23 апреля пресс-служба компании «Лукойл».

В настоящее время на месторождении пробурено 184 скважины, при этом ежесуточная добыча составляет 400 тыс. баррелей.

Отмечается, что управление добычей осуществляется в соответствии с концепцией интеллектуального месторождения, разработанной в «Лукойле». Она позволяет контролировать и, при необходимости, изменять производственные показатели в режиме реального времени.

В 2018 году компания начала реализацию второго этапа разработки месторождения. Он предусматривает увеличение объёма добычи до 480 тыс. барр./сут в 2020 году с последующим выходом на «полку» 800 тыс. барр./сут в 2025 году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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