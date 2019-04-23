Из пенсионного фонда Казахстана в ценные бумаги США инвестировали $920 млн

Астана, , 15:20 — REGNUM Стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств в портфеле «Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана» (ЕНПФ) по состоянию на 1 апреля составила 1,5 трлн тенге ($3,97 млрд). Об этом говорится в обзоре инвестиционной деятельности фонда за март 2019 года.

В марте в краткосрочные ценные бумаги США было вложено 346,92 млрд тенге ($919 млн) с доходностью 2,46% годовых. Кроме того, произошло погашение государственных ценных бумаг иностранных государств на сумму 158,97 млрд тенге ($421 млн).

Доля иностранных государственных ценных бумаг в портфеле ЕНПФ Казахстана выросла за месяц с 14 до 15,62%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 112,6 млрд тенге ($298 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в покупку государственных ценных бумаг США было инвестировано 223 млрд тенге ($587 млн по курсу на 29 марта) из портфеля ЕНПФ.

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